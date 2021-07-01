Mbappe, PSG ile sözleşme uzatmaya yanaşmıyor

Fransız devi Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe, krizi patlak verdi.

L'Equipe'de yer alan habere göre yıldız futbolcu PSG ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Haziran 2022'de kontratı bitecek olan Mbappe ile Real Madrid, Barcelona gibi dev ekipler ilgileniyor. Fransız kulübü 22 yaşındaki golcü ile anlaşma sağlayamazsa Mbappe, bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılabilir.





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47 maçta 53 gole katkı

Monaco'dan 2018 yılında PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon Fransız deviyle çıktığı toplam 47 maçta 42 kez rakip ağları sarsarken 11 de asist yaptı. Mbappe son olarak EURO 2020 son 16 turunda oynanan İsviçre maçında kaçırdığı son penaltıyla Fransa'nın kupadan elenmesine neden olmuştu.