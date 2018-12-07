Maxx Royal Cup Golf Turnuvası başladı

Belek Turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyona 21 ülkeden 136 golfçü katılıyor. Şubat ayında Güney Afrika’da başlayan ve yıl boyunca toplam 20 farklı turnuvanın şampiyonları Maxx Royal Cup’ın finalinde 2018 yılının şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Turnuvada yarın sekizinci delikte tek atışta hedefi bulan (hole-in-one) golfçü, bir kilo altınla ödüllendirilecek.

2 gün boyunca 36 çukurda sürecek turnuva bu gün ve yarın yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek kupa töreni ile sona erecek.

İHA