Formula 1’deTürkiye Grand Prix’si heyecanı şimdiden başladı. F1 pilotlar sıralaması lideri Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ve Formula 1’in en şık takımı AlphaTauri’nin Fransız pilotu Pierre Gasly, Türkiye’nin en hızlısı olmak isteyen Formula 1 severleri bekliyor.

Red Bull Racers oyunu sayesinde motor sporları severler birbirlerine meydan okuyarak Türkiye’nin en hızlı Formula 1 pilotu olmaya çalışacak. RedBull.com/Racers adresinden oynanacak oyunda katılımcılar önce yarışacakları pilotu seçecekler, ardından etabı en hızlı şekilde bitirmeyi hedefleyecekler. En yüksek puanı elde eden katılımcılar, ilk olarak haftanın en iyisi, ardından da tüm oyunun en iyisi olmaya çalışacak.

Kazanan Avusturya’ya gidecek

Hafta liderleri Red Bull Racing ve AlphaTauri resmi takım ürünleri kazanırken, oyunda en iyi dereceyi yapan katılımcıyı ise büyük bir sürpriz bekliyor. Red Bull Racers’ı kazanıp Türkiye’nin en iyisi olan yarışmacı, Avusturya’da bulunan Red Bull Ring’de benzersiz bir motor sporları deneyimi kazanacak.