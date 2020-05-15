Max Kruse isyan etti: Sağlık herşeyden daha önemli

Futbolda gerçekleşen pozitif corona virüs vakaları sonrası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

İHA

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