Max Kruse dönüyor

Max Kruse, ligde ilk 7 haftada sadece 7 dakika kaçırmıştı. 5 asistle takımın bu alanda lideri olan ve Ersun Yanal’ın vazgeçemediği isimler arasında yer alan tecrübeli oyuncu, bir önceki milli arada antrenmanda sakatlanmıştı.

Kasığında ağrı hisseden Kruse’nin yapılan kontrollerinde, 2. derece yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcu bu nedenle ligde Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçları ile Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde takımını yalnız bıraktı.

Özel idmanla hazırlanacak

Max Kruse’den sonunda müjdeli haber geldi. Başarılı oyuncu, ligde verilen milli maç arasında takıma katılacak. Bu haftadan itibaren arkadaşlarıyla çalışacak olan Kruse, 15 günlük süreçte özel idmanlarla da açığını kapatacak. Ersun Yanal, milli aradan sonraki ilk maç olan, ligin en zorlu deplasmanlarından Yeni Malatya karşılaşmasında Alman futbolcusuna kavuşacak.