Max Kruse: Bende virüs yok!

Max Kruse, Alman yarış muhabiri Ediie Mielke’nin Instagram canlı yayınına katıldı. Max Kruse Racing Team adlı bir yarış takımının sahibi olan Alman yıldız, “İstanbul’daki yarış pistine gittin mi?” sorusuna, “Hayır, henüz değil. İstanbul Park’ta takım halinde emniyetli sürüş kursu gibi şeyler yapmak istemiştik. Ancak takımın durumu ve korona buna engel oldu” yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu, evde günlerini nasıl geçirdiğiyle ilgili olarak, “Biraz spor, biraz televizyon... Hepsi bu” diye konuştu.

‘İstanbul benim evim’

Kruse, koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı sorulunca, “Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Temelde iyiyim. Ancak değişik testler, değişik sonuçlar veriyor. Sonuçta sağlıklıyım, koronavirüs yok bende!” ifadelerini kullandı. İstanbul’un harika bir şehir olduğunu dile getiren Max Kruse, “Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Yapacak çok şey var. Burayı ikinci evim ya da Bremen’den sonra üçüncü evim olarak niteleyebilirim. Ancak benim evim Almanya” diye konuştu.