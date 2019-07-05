Max Kruse: Alex gibi olmak istiyorum

Uzun uğraşlar sonrasında transfer edilen Max Kruse, ayağının tozuyla Topuk Yaylası kampına katıldı, daha ilk idmandan göze girmeyi başardı. Hazır görüntüsünün yanı sıra pozitif tavırlarıyla tam not alan Alman yıldızın, takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra oldukça iddialı sözler sarf ettiği öğrenildi. Menacerinin kendisine Fenerbahçe taraftarının beklentilerini anlattığını dile getiren 31 yaşındaki hücumcu, “Burada elimden geleni yapacağım ve hep sıkı çalışacağım. 10 numaralı formayı özellikle istedim. Bu formayla Alex’in çok büyük işler başardığını biliyorum. Ben de onun gibi efsane olmak istiyorum. Bana anlattılar; Alex Türkiye’ye geldiğinde hâlâ omuzlarda karşılanıyor. Bu sevgi ancak üst düzey performansla kazanılabilir” dedi. ‘Böyle tesis görmedim’ Kruse, Fenerbahçe’nin kamp yaptığı Topuk Yaylası tesislerine de övgü yağdırdı. Kariyeri boyunca pek çok farklı lokasyona kamp için gittiğini belirten yıldız 10 numara, “Göl kenarında, böylesine konforlu ve üst düzey bir spor tesisi neredeyse hiç görmedim. Bir kulüp için bu büyük ayrıcalık” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun

Fenerbahçe muhabirimiz Yusuf Dursun’un Kruse izlenimleri:

Adı üstünde Alman Panzeri Ekstra izin talep etmeden kampa ilk günden katılan Max Kruse, genlerindeki Alman disiplinini gösterdi. Teknik direktör Ersun Yanal da düz koşu veya hafif tempolu bir çalışma programı uygulamak yerine Kruse’yi hemen takım çalışmasına dahil etti. Yeni bir kulüp, yeni bir ülke ve yeni arkadaşlarla çıktığı ilk idman olmasına rağmen Kruse oldukça uyumlu ve sempatik tavırlarıyla öne çıktı. Özellikle aynı dili konuştuğu Tolgay ve Mehmet Ekici ile sürekli sohbet eden tecrübeli futbolcu, fiziksel anlamda da oldukça yeterli gözüktü. İdmanın sonuna kadar ayakta kalan Kruse’nin temposu hiç düşmezken, şimdiden sezon için büyük heyecan vadettiğini söylemek abartı olmaz.