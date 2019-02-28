İşte Icardi'nin o açıklamaları:

Yaşanan her şeye rağmen hep Inter'de kalmayı istedim. Profesyonel bir oyuncunun kolay kolay reddedemeyeceği teklifleri reddettim. Maç sonu ve ilerleyen günlerde ağlamama sebep olan fiziksel acılarla oynadım.

Sağlık ekibinin 'oynama' demesine rağmen sahaya çıktım. Çünkü sahada tüm acıları unutabiliyordum, tek amacım bu renklere her şeyimi vermekti. Mavi-siyah renklere aşık olduğum içindi. Çünkü sadece bir tane Inter var.

Çocuklarıma umutlu olmamız gerektiğini gösterdim. İlk fırsatta takımdan ayrılmak isteyenlerin karşısında oldum hep. Burada olduğum sürece camiadaki herkese saygı gösterdim, taraftara, yönetime, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma...

Saha içinde ve dışında kulüple işbirliği yaptım. Her yeni gelen oyuncuya tutkuyla hedeflerimizi anlattım. Inter için aşk nedir gösterdim, taraftar da çektiğim acıları, gözyaşlarımı, çektiğim zorlukları hep gördü.

Bu noktada ortada bir sevgi kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Inter beni bazı kararlar almaya itti. Takımda Inter aşkı için bu problemleri çözmeye niyetli birileri var mı yok mu onu da bilmiyorum.

Bir ailede iyi veya kötü şeyler yaşanabilir. sevgiyle her şeyin üstesinden gelinir ama yeter ki saygı asla azalmasın. Benim de kendime göre değerlerim var. Bu benim hikayem. Her zaman Interliyim. Sonuna kadar Inter'deyim.