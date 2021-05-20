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Mauro Icardi ve Kylian Mbappe attı, PSG Fransa Kupası'nı kazandı!

Fransa Kupası finalinde Monaco ile PSG, Stade de France'da kozlarını paylaştı. Mauro Icardi ve Kylian Mbappe'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan PSG, 14. kez kupayı müzesine götürdü.

20 Mayıs 2021, Perşembe 00:18 Son Güncelleme:
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Mauro Icardi ve Kylian Mbappe attı, PSG Fransa Kupası'nı kazandı!

Ligue 1'in son haftasına şampiyonlukluk ümitleriyle giren Monaco ile PSG, Fransa Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Stade de France'da oynanan karşılaşmayı 2-0 önde tamamlayan PSG, şampiyonluğa ulaştı ve 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Fransa'da turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Paris ekibine şampiyonluğu getiren goller; Mauro İcardi ve Kylian Mbappe'den geldi.

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