Ligue 1'in son haftasına şampiyonlukluk ümitleriyle giren Monaco ile PSG, Fransa Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Stade de France'da oynanan karşılaşmayı 2-0 önde tamamlayan PSG, şampiyonluğa ulaştı ve 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Fransa'da turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Paris ekibine şampiyonluğu getiren goller; Mauro İcardi ve Kylian Mbappe'den geldi.