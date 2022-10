Mauro Icardi: Hakemlerin bize karşı hatalarını anlayamıyoruz

Süper Lig 'in 11. haftasında Galatasaray , sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da 1 gol, 1 asist ile dikkat çeken Mauro Icardi, karşılaşma sonrasında hakem kararlarına tepki gösterdi.





Kırmızı kart pozisyonunu bir hakem hatası olarak değerlendiren Icardi, "Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Baştan golleri bulduk. Hocamızın istediği şekilde oynuyorduk. Fakat 30. dakikada hakem hatası olarak değerlendirdiğim bir şeyden dolayı oyunun kontrolü elimizden çıktı. 10 kişiyle tabi 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçtiğimiz haftalarda da böyle şeyler yaşamıştık. Neden hakemler bize karşı hata yapıyorlar bunu anlamıyoruz" dedi.

1 gol, 1 asistlik performansına ilişkin soruyu da cevaplandıran Arjantinli yıldız, "Her antrenmanda kendimi veriyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Maçlarda da aynı şekilde... Hocamın da güvenine sahibim. Her maçta takımıma yardımcı olmaya, takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.