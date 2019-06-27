Maurizio Sarri: 'Günde 60 sigara içiyorum'

Chelsea'de bir sezon görev yaptıktan sonra Serie A devi Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Teknik direktörlükteki başarısının yanı sıra sigara tiryakiliğiyle de bilinen deneyimli hoca, İtalya'da yayım yapan La Nuova Riviera adlı internet sitesiyle gerçekleştirdiği röportajda günde 60 sigara içtiğini söyledi.

Konuşmasında sigara kullanımının aşırı olduğunu kabul eden İtalyan teknik adam, "Maçlar sırasında sigara içmek için özel bir ihtiyaç duymuyorum. Ancak son düdüğün ardından mutlaka içtiğimi söyleyebilirim. Birkaç haftadır sırtımdaki ağrılar yüzünden acı çekiyorum. Şimdiyse kendimi çok daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler