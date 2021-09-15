Maurizio Sarri: Fatih Terim takip ettiğim teknik adamlardan biri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray ’a konuk olacak Lazio’nun teknik direktör Maurizio Sarri, Fatih Terim’in takip ettiği teknik adamlardan biri olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarri, "Fatih Terim çok iyi bir izlenim bıraktı Fiorentina’da. Uzun bir süre olmasa da önemli başarılar elde etti. Büyük hocaları okumayı ve takip etmeyi seviyorum. Fatih Terim de takip ettiğim hocalardan biri." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’ni önemsediklerini söyleyen Sarri, "Avrupa Ligi güzel bir yer. Lig ise daha uzun süren bir platform. Çok önemli bizim için. Final de oynadım Avrupa’da. Avrupa’da yaşadığımız hisler daha değişik. Bizim için deneme yapacağımız bir yer olmayacak. Biz en iyi kadroyu çıkarmaya ve başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sarri, Vedat Muric’in yarın kadroda olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Oyuncularımın kadroyu basından öğrenmelerini istemiyorum. Vedat iyi çalışıyor, çok çaba sarf ediyor. İlk 11’de oynayıp oynamayacağını ben de bilmiyorum. Yarın herkes kadroyu öğrenecektir." dedi.