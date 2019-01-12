Maurizio Sarri: 'Dünya Kupası gereksiz!'

Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri, Premier Lig'de oynayacakları Newcastle United maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nda hiçbir maçı seyretmediğini ifade ederek herkesi şaşırtan 60 yaşındaki teknik adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Milli takım maçlarını sevmiyorum çünkü bu karşılaşmalardan öğrenilecek hiçbir şey yok. Bu, genel bir görüş. Her antrenör, bu konuda benim gibi düşünüyor ki bunu söylemeye gerek yok.

Bir takımı 30 gün içinde hazır hâle getirmek imkansız. Dünya Kupası'ndaki her takım üst seviye kulüpler karşısında kaybedecektir. Bu da normal bir durum çünkü bir kulübü çalıştırırken takımı oluşturmak için zamanınız var."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler