Maurice Torres ve Batuhan Avcı, Galatasaray HDI Sigorta'da

Galatasaray HDI Sigorta, 29 yaşındaki Porto Rikolu pasör çaprazı Maurice Torres ve 20 yaşındaki smaçör Batuhan Avcı'yı renklerine kattı.

13 Ağustos 2020, Perşembe 19:36 Son Güncelleme:
- A +
Maurice Torres ve Batuhan Avcı, Galatasaray HDI Sigorta'da

Galatasaray HDI Sigorta, 29 yaşındaki Porto Rikolu pasör çaprazı Maurice Torres ve 20 yaşındaki smaçör Batuhan Avcı'yı renklerine kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 2.01 boyundaki Maurice Torres ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Japonya'nın Osaka takımında forma giymişti.

Galatasaray, Batuhan Avcı'yı ise 2 yıllığına renklerine bağladı. Beşiktaş altyapısından yetişen, 1.96 boyundaki oyuncu, Beşiktaş'ta A takıma yükselme başarısı göstermiş; son Türkiye Gençler Şampiyonası'nda ikincilik, TVF 1'inci Lig'de ise şampiyonluk yaşamıştı. Avcı, geçen sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçirmişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...