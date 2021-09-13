Masters Berlin heyecanı

Masters Berlin uzun bir aranın ardından 10 Eylül’de LAN olarak geri döndü. Pek çok oyunun espor sahnesi global pandemi sebebiyle etkinliklerini çevrimiçi yürütmeye devam ederken Riot Games LAN etkinliklere geri dönüş yaptı.

Masters Berlin’e katılan 15 takım, playoff ve grup aşaması olarak iki aşamada yarışacak ve sonuçlar Bo3 üstünden değerlendirilecek. 15 takım, Grup A, B, C ve D olmak üzere dörde ayrıldı.

Grup A

Vision Strikers (Kore)

Paper Rex (Kuzeydoğu Asya)

SuperMassive Blaze (EMEA)

Acend (EMEA)

Grup B

Vivo Keyd (Brezilya)

Envy (Kuzey Amerika)

KRÜ Esports (Latin Amerika)

ZETA DIVISION (Japonya)

Grup C

Gambit Esports (EMEA)

Crazy Raccoon (Japonya)

100 Thieves (Kuzey Amerika)

Havan Liberty (Brezilya)

Grup D

Sentinels (Kuzey Amerika)

G2 Esports (EMEA)

F4Q (Kore)

Grup aşamasının ardından oynanacak final maçları ise Bo5 olarak gerçekleşecek.

Ödül Havuzu

Masters Berlin, 700,000 dolarlık ödül havuzunu katılan takımlar arasında aşağıdaki gibi bölüştürüyor.

1: $225,000

2: $125,000

3-4: $85,000

5-8: $25,000

9-12: $10,000

13-16: $10,000

Bununla birlikte turnuvada yarışan oyuncular yıl sonunda gerçekleşecek şampiyona için de puan toplama fırsatı elde etmiş olacak. Sıralamaya göre oyuncuların alabileceği puanlar aşağıdaki gibi:

1: VCT’ye direkt katılma hakkı

2: 375 puan

3-4: 325 puan

5-8: 275 puan

9-12: 225 puan

13-16: 175 puan

10 Eylül günü başlayan Masters Berlin, 19 Eylül’deki büyük finalle son bulacak.