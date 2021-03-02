Master Yi Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Master Yi İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League Legends piyasaya ilk çıktığı günden bu yana pek çok rekor kırmıştır. Tarih boyunca en çok oynanan oyunlardan biri haline gelmiştir. Bu oyundaki karakterlerden biri de Master Yi'dir. Master Yi Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler'i sizler için derledik. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League Legends piyasaya ilk çıktığı günden bu yana pek çok rekor kırmıştır. Tarih boyunca en çok oynanan oyunlardan biri haline gelmiştir. Bu oyundaki karakterlerden biri de Master Yi'dir.
League of Legends'da Master Yi Karakteri Kimdir?
Master Yi, bir dövüş sanatı olan Wuju'nun ustasıdır. Genellikle şiddeti sevmeyen bir yapısı olmasına rağmen, kılıcını inanılmaz etkili bir şekilde kullanır. Master Yi, aynı zamanda Wuju dövüş sanatının yaşamakta olan son ustasıdır. Bu yüzden de bütün hayatını Wuju dövüş sanatını öğretebileceği ve bu sanatı sonraki nesillere aktarabileceği öğrenciler bulmaya adamıştır.
MasterYi'nin Karakter Özellikleri
Riot Point: 260
Mavi Öz: 450
Can: 598.56 (Seviye başına +92)
Saldırı Gücü: 60,04 (Seviye başına +3)
Saldırı Hızı: 0,679 (Seviye başına + %2)
Hareket Hızı: 355
Can Yenileme: 7,59 (Seviye başına +0,65)
Zırh: 24,04 (Seviye başına +3)
Büyü Direnci: 32,1 (Seviye başına +1,25)
Roller: Suikastçi, Savaşçı
Rakipler: Deli Kimyager Singed
Arkadaşlar: Maymun Kral Wukong
Master Yi'nin Rün Rehberi ve Sezon 11'de Yenilenen Rünler
Master Yi'nin sahip olduğu tüm rünler;
İsabet: Son Direniş, Biç Devir, Son Darbe, Efsane: Çeviklik, Efsane: Kan, Efsane: Sıvışma, Şifa Taşkını, Zafer, Pratik Zeka, Saldırıya Devam, Ölümcül Tempo, Ayağı Çabuk, Yenilmez.
Hakimiyet: Belden Aşağı, Kan Tadı, Ani Darbe, İnsafsız Avcı, Mükemmel Avcı, Usta Avcı, Açgözlü Avcı, Zombi Totem, Hayalet Poro, Göz Yuvarı Koleksiyonu.
İlham: Kozmik Sezgi, Hızını Al, Hextech Sıçratıcısı, Zaman Büken Karışım, Sihirli Pabuçlar, Mükemmel Zamanlama, Minyon Uçuran, Geleceğin Pazarı, Peksimet Teslimatı.
Büyücülük: Kızart, Suda Yürüyen, Yaklaşan Fırtına, Yücelik, Sürat, Mutlak Odak, Soğuran Küre, Mana Akışı Yüzüğü, Bulut Pelerini.
Master Yi'nin 11. sezonda yenilenen rünleri;
İsabet: Yenilmez, Zafer, Efsane: Çeviklik, Son Darbe
Büyücülük: Sürat, Suda Yürüyen, +10 Değişken Kuvvet, + %9 Saldırı Hızı, +5 Zırh.
Master Yi'nin İtemları (Build)
Master Yi'nin başlangıç eşyaları Doran'ın Kılıcı, Can İksiri ve Totem Uğuru (Ziynet) olarak karşımıza çıkar. Daha sonra ise Mahvolmuş Kralın Kılıcı, Savaşçı Çizmeleri ve Statik Hançer de oyun ortası eşyaları olarak eklenmektedir. Master Yi'nn full build eşyaları ise şu şekildedir:
Mahvolmuş Kralın Kılıcı: +40 saldırı gücü, %25 saldırı hızı, can çalma.
Savaşçı Çizmeleri: %35 saldırı hızı.
Statik Hançer: %40 saldırı hızı, %5 hareket hızı, %25 kritik vuruş ihtimali.
Ebedi Kılıç: +80 saldırı gücü, %25 kritik vuruş ihtimali, %25 kritik vuruş hasarı.
Üçlü Kuvvet: +250 can, +250 mana, +25 saldırı gücü, %40 saldırı hızı, bekleme süresinde %20 azalma, %5 hareket hızı.
Kana Susamış: +80 saldırı gücü, %20 can çalma.
Master Yi'nin Yetenekleri
Çift Saldırı: Her birkaç saldırıda iki vuruş.
Alfa Vuruşu: Master Yi inanılmaz bir hızla ışınlanır ve hedef alınamaz hale gelir.
Meditasyon: Can yenilenir, daha az hasar alınır.
Wuju Stili: İlave hasar verir.
Gözü Kara: Hareket ve saldırı hızları geçici olarak artar.
Master Yi'nin Counter Şampiyonları (Pickler)
Master Yi'nin karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;
Cho'Gath - Büyücü, Tank
Jax - Suikastçi, Savaşçı
Tryndamere - Suikastçi, Savaşçı
Teemo - Suikastçi, Savaşçı
Rammus - Savaşçı, Tank
Master Yi'nin karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;
Ashe - Nişancı
Karthus - Büyücü
Lux - Büyücü, Destek
Twisted Fee - Büyücü
Master Yi'nin Kostümleri
Klasik Master Yi
Suikastçi Master Yi
Seçilmiş Kişi Master Yi
Ionia'lı Master Yi
Samuray Master Yi
Kelle Avcısı Master Yi
KOD ADI: Master Yi
Kozmik Kılıç Master Yi
Sonsuz Kılıç Master Yi
Kardan Adam Master Yi