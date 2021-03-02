League Legends piyasaya ilk çıktığı günden bu yana pek çok rekor kırmıştır. Tarih boyunca en çok oynanan oyunlardan biri haline gelmiştir. Bu oyundaki karakterlerden biri de Master Yi'dir.

League of Legends'da Master Yi Karakteri Kimdir?

Master Yi, bir dövüş sanatı olan Wuju'nun ustasıdır. Genellikle şiddeti sevmeyen bir yapısı olmasına rağmen, kılıcını inanılmaz etkili bir şekilde kullanır. Master Yi, aynı zamanda Wuju dövüş sanatının yaşamakta olan son ustasıdır. Bu yüzden de bütün hayatını Wuju dövüş sanatını öğretebileceği ve bu sanatı sonraki nesillere aktarabileceği öğrenciler bulmaya adamıştır.

MasterYi'nin Karakter Özellikleri

Riot Point: 260

Mavi Öz: 450

Can: 598.56 (Seviye başına +92)

Saldırı Gücü: 60,04 (Seviye başına +3)

Saldırı Hızı: 0,679 (Seviye başına + %2)

Hareket Hızı: 355

Can Yenileme: 7,59 (Seviye başına +0,65)

Zırh: 24,04 (Seviye başına +3)

Büyü Direnci: 32,1 (Seviye başına +1,25)

Roller: Suikastçi, Savaşçı

Rakipler: Deli Kimyager Singed

Arkadaşlar: Maymun Kral Wukong

Master Yi'nin Rün Rehberi ve Sezon 11'de Yenilenen Rünler

Master Yi'nin sahip olduğu tüm rünler;

İsabet: Son Direniş, Biç Devir, Son Darbe, Efsane: Çeviklik, Efsane: Kan, Efsane: Sıvışma, Şifa Taşkını, Zafer, Pratik Zeka, Saldırıya Devam, Ölümcül Tempo, Ayağı Çabuk, Yenilmez.

Hakimiyet: Belden Aşağı, Kan Tadı, Ani Darbe, İnsafsız Avcı, Mükemmel Avcı, Usta Avcı, Açgözlü Avcı, Zombi Totem, Hayalet Poro, Göz Yuvarı Koleksiyonu.

İlham: Kozmik Sezgi, Hızını Al, Hextech Sıçratıcısı, Zaman Büken Karışım, Sihirli Pabuçlar, Mükemmel Zamanlama, Minyon Uçuran, Geleceğin Pazarı, Peksimet Teslimatı.

Büyücülük: Kızart, Suda Yürüyen, Yaklaşan Fırtına, Yücelik, Sürat, Mutlak Odak, Soğuran Küre, Mana Akışı Yüzüğü, Bulut Pelerini.

Master Yi'nin 11. sezonda yenilenen rünleri;

İsabet: Yenilmez, Zafer, Efsane: Çeviklik, Son Darbe

Büyücülük: Sürat, Suda Yürüyen, +10 Değişken Kuvvet, + %9 Saldırı Hızı, +5 Zırh.

Master Yi'nin İtemları (Build)

Master Yi'nin başlangıç eşyaları Doran'ın Kılıcı, Can İksiri ve Totem Uğuru (Ziynet) olarak karşımıza çıkar. Daha sonra ise Mahvolmuş Kralın Kılıcı, Savaşçı Çizmeleri ve Statik Hançer de oyun ortası eşyaları olarak eklenmektedir. Master Yi'nn full build eşyaları ise şu şekildedir:

Mahvolmuş Kralın Kılıcı: +40 saldırı gücü, %25 saldırı hızı, can çalma.

Savaşçı Çizmeleri: %35 saldırı hızı.

Statik Hançer: %40 saldırı hızı, %5 hareket hızı, %25 kritik vuruş ihtimali.

Ebedi Kılıç: +80 saldırı gücü, %25 kritik vuruş ihtimali, %25 kritik vuruş hasarı.

Üçlü Kuvvet: +250 can, +250 mana, +25 saldırı gücü, %40 saldırı hızı, bekleme süresinde %20 azalma, %5 hareket hızı.

Kana Susamış: +80 saldırı gücü, %20 can çalma.

Master Yi'nin Yetenekleri

Çift Saldırı: Her birkaç saldırıda iki vuruş.

Alfa Vuruşu: Master Yi inanılmaz bir hızla ışınlanır ve hedef alınamaz hale gelir.

Meditasyon: Can yenilenir, daha az hasar alınır.

Wuju Stili: İlave hasar verir.

Gözü Kara: Hareket ve saldırı hızları geçici olarak artar.

Master Yi'nin Counter Şampiyonları (Pickler)

Master Yi'nin karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;

Cho'Gath - Büyücü, Tank

Jax - Suikastçi, Savaşçı

Tryndamere - Suikastçi, Savaşçı

Teemo - Suikastçi, Savaşçı

Rammus - Savaşçı, Tank

Master Yi'nin karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;

Ashe - Nişancı

Karthus - Büyücü

Lux - Büyücü, Destek

Twisted Fee - Büyücü

Master Yi'nin Kostümleri

Klasik Master Yi

Suikastçi Master Yi

Seçilmiş Kişi Master Yi

Ionia'lı Master Yi

Samuray Master Yi

Kelle Avcısı Master Yi

KOD ADI: Master Yi

Kozmik Kılıç Master Yi

Sonsuz Kılıç Master Yi

Kardan Adam Master Yi