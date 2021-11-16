Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Çimen’de birlik çağrısı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, camiaya birlik çağrısında bulundu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına 5 yıl sonra yeniden seçilen Oktay Çimen, AA Spor Sohbetleri’nin konuğu oldu. Genel kurul delegelerine teşekkür eden Çimen, "Artık birleşme zamanı, ayrışma zamanı değil. Çünkü masa tenisi branşının son 5 yılda ciddi anlamda ivme kaybettiğini düşünüyoruz." dedi.

"Sporcu, kulüp, organizasyon sayısında ve uluslararası arenada madalya anlamında ciddi kayıplarımız var." diyen Çimen, şöyle devam etti:

"Bu kayıpları hep beraber telafi etmeliyiz. Zaten ’bu federasyonu yeniden hep beraber yönetelim’ diye politikamız vardı. Dolayısıyla bu sinerji içerisinde yararlanabildiğimiz herkesle beraber olup bu spor dalını madalyalı federasyonlar arasına katmak, masa tenisini ülke genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz."

Çimen, masa tenisinin herkes tarafından rahatlıkla oynanabildiğine işaret ederek, "Anne ile çocuğunun, dede ile torununun oynayabileceği bir spor. Yer, mekan, zaman hiç problem değil. Evinizde bile oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla yaygınlaşması kolay bir spor dalı." değerlendirmesinde bulundu.

Masa tenisinin aynı zamanda olimpik bir spor dalı olduğunu dile getiren Çimen, şunları söyledi:

"Son olimpiyatlara masa tenisinde bizden bir katılım söz konusu olmadı. Paris 2024’e kota almak için ciddi çalışmalarımız olacak. Bunun dışında uluslararası arenada çok başarılıydık. Yıldızlarda, gençlerde Avrupa’da kürsü gören bir spor dalıydı. Sporcu sayısı 150 binlerdeydi, 200 binlere yaklaşmıştı. Aşağı doğru bir gidiş söz konusu oldu. Bunu nasıl canlandırırız, tekrar nasıl ayağa kaldırabiliriz diye yeniden aday olduk. Sağ olsunlar bizi tekrar göreve getirdiler. İşimiz hakikaten zor. Olimpiyatlara kota almak kolay bir iş değil."

Çimen, Belçika’da düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası’nda milli sporcular Özge Yılmaz ile Ece Haraç’ın çift kadınlarda altın madalya kazandığını hatırlatarak, "Bu, bizi gururlandırdı, camiamızı sevindirdi. Böyle bir başlangıç oldu. Belki ayağımız uğurlu geldi. Çok başarılı bir sonuç." diye konuştu.

Altyapıya geçmişte ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Çimen, "Masa tensisinde yarışmacı olabilmek için en az 8-9 seneye ihtiyaç var. Sporcularımız da bunu başardılar. Bu tohumlar bizim dönemimizde atılmıştı. Artık bu tohumların hasadını bekliyoruz. Geldi bir tanesi. Bundan sonra bu çocukların hedefi olimpiyat olmalı, daha büyük olmalı. Bunun için sporculara gerekli ortamı hazırlamaya, koşulları sunmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

İyi bir ekibe sahip olduklarını belirten Çimen, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız da federasyonlara olimpik bütçe diye ciddi bir bütçe veriyor. İnşallah masa tenisine de bu bütçeden gereken payı alırız. Bu çocukları da olimpiyatlara hazırlarız diye düşünüyorum. Biz kimseyi ayrıştırmıyoruz. Bu spor dalını yine madalyalı federasyonlar arasına sokmak istiyoruz."

Masa tenisinin medyada daha fazla yer alması için yıldız bir sporcu ortaya çıkarmaları gerektiğini söyleyen Çimen, "Herkes masa tenisi denilince ’Melek Hu var, Avrupa şampiyonu’ diyordu. Öyle bir yüze ihtiyacımız var. Gençler bunu gençler kategorisinde başardılar, inşallah büyükler kategorisine taşırlar." ifadelerini kullandı.

Çimen, masa tenisi branşını daha görünür kılmak için gerçekleştirecekleri projelere dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Daha önce halka açık masa tenisi organizasyonları düzenliyorduk. Mardin’de düzenledik, 3 bin 500 kişi geldi. Masa tenisine ilgiyi artırmak için yine AVM’lerde bu tarz organizasyonları düzenliyoruz. Bunun dışında çok büyük organizasyonlarımız olmadı ama inşallah olacak. Destekleyeceğiz ve yapacağız. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi adı altında doğu illerinde masa tenisi oynayan çocuklarımıza Ankara, İstanbul’da özel kamplar düzenlemeyi düşünüyoruz. O çocuklarımızı da kazanalım istiyoruz."

Oktay Çimen, masa tenisi liglerinin ulusal kanallarda yayınlanması için de çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.