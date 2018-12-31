Martin Skrtel’e teklif yağıyor

Martin Skrtel, kötü geçen sezonda en istikrarlı oyunculardan biri oldu.

Ancak takımın Akhisar’dan İstanbul’a otobüsle dönmesine en fazla sinirlenen isimlerin başında gelen Slovak savunmacı, Antalya maçının hemen ardından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel’in ara transfer döneminde ayrılabileceği iddia edildi. Premier Lig ekipleri West Ham, Crystal Palace ve Southampton’ın tecrübeli savunmacının menaceri Csonto’yla temas kurup durumunu sordukları kaydedildi. Csonto, teklifleri yönetimle paylaşacak.