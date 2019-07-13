Martin Skrtel: Sabırla bekliyorum

Slovak savunmacının sözleşmesi sona erdi ve boşa çıktı. Buna rağmen Fenerbahçe’de devam etme ihtimali bulunan Martin Skrtel, ülkesinde verdiği röportajda geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, “3 hafta önce bireysel idmanlara başladım. Yıllardır sezona takım arkadaşlarımla hazırlanırım. Şimdi Petr duris ile birlikte çalışıyorum” dedi. Skrtel, buna rağmen takımların da sezon hazırlıklarına yeni başladığını ve bu nedenle sakin olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “fenerbahçe, Başakşehir, Parma ve Rangers ile görüşmeler yapıldı. Rusya’dan da ilgi var. Son 3 yılı Türkiye’de geçirdim ve ailecek mutluyduk. Oğlum Matteo orada okula gitti. Yeni maceralara da açığım. Sabırla bekliyorum” diye konuştu.

‘Kulüpler yaşa bakıyor’

Martin Skrtel son olarak yaşın kendisi için sayıdan ibaret olduğunu belirterek, “Ancak kulüpler için önemli. Geçen sezon sakatlık yaşamadan 60’a yakın maç oynasam da kulüpler yaşa bakıyor. Bundan 7-8 sene önce bonservisim elimde olsaydı, bu durum önemli bir avantaj sağlardı. Şu anda tek avantaj, hiç yapmadığım kadar uzun tatil yapmış olmam ve buna alışık değilim” ifadelerini kullandı.