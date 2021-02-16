Ülkemizde top oynayan kuzeylilerin sayısı bir hayli fazladır. Martin Linnes'de uzun yıllardan beridir Türkiye'de oynayan futbolcular arasında yer almaktadır. Martin Linnes sağ bek mevkisinde istikrar yakalamış olan taraftarlarında oldukça fazla sevdiği futbolculardan biridir. Martin Linnes hızlı ve etkili şutları olan bir futbolcudur. Sağ bek mevkisinde forma giyen Martin Linnes ayrıca kendi milli takımında da forma giyen bir futbolcudur. Martin Linnes kariyerine de ilk olarak doğduğu ülkede başlamıştır. Martin Linnes'in boyu 1.77'dir. Sağ bek mevkisinde forma giyen Martin Linnes gerektiğinde sol bekte de forma giymektedir. Martin Linnes sağ ayaklı bir futbolcudur. Kendi milli takım kariyerine ilk olarak 2013 yılında başlamıştır. Martin Linnes oynamış olduğu takımda 14 numaralı formayı terletmektedir.

Martin Linnes nereli?

Martin Linnes Norveç'te dünyaya gelmiştir. Norveç asıllı bir futbolcudur.

Martin Linnes kaç yaşında?

Martin Linnes 1993 doğumludur. 29 yaşındadır.

Martin Linnes'in maaşı ne kadar?

Martin Linnes'in Galatasaray'dan almış olduğu maaş yıllık 1.4 milyon Euro’dur.

Martin Linnes kimdir?

Martin Linnes Norveç'in Kongsvinger şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola ilk olarak doğduğu şehir olan Kongvinger'de başlamıştır. Martin Linnes'in altyapıda oynadığı 2 takım bulunmaktadır. Bunlar Sander takımı ve Kongsvinger takımıdır. Martin Linnes Kongsvinger takımı ile 2010 yılında sözleşme imzalamıştır İstikrarlı bir görüntü çizen Martin Linnes, Kongsvinger takımı ile 2010-2011 sezonu için 41 resmi karşılaşmada görev yapmıştır. Martin Linnes 41 resmi karşılaşmada 2 gol atmıştır. Daha sonra ülkesinin bir diğer takımlarından olan Molde takımı ile kariyerinin zirve dönemlerini yaşamıştır.

Martin Linnes 2012 yılında Molde FK kulübü ile anlaşmış, burada istikrarlı bir performans sergilemiştir. Norveç ekibi Molde FK ile hem ligde hem de Avrupa'da asist ve golleri ile dikkat çeken bir sağ bek oyuncusu haline gelmiştir. Martin Linnes 104 resmi karşılaşmada forma şansı bulmuş ve 11 gol kaydetmiştir. Türkiye onu ilk kez Molde Fenerbahçe maçında tanımıştır. Martin Linnes Türkiye'de Fenerbahçe'ye de gol kaydettikten sonra Türk takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştır. 2012 yılından 2016 yılına kadar Molde FK kulübü ile top koşturan Martin Linnes toplam 4 sezonda forma şansı bulmuştur. Oldukça istikrarlı bir görüntü sergilemiş olan Martin Linnes sağ bekin vazgeçilmez oyuncusu haline gelmiştir. Martin Linnes buradaki başarılı performansının ardından milli takımada seçilmiştir.

Martin Linnes 2016 yılında Galatasaray kulübünden teklif almıştır. Bu teklifi değerlendirmeye alan Martin Linnes, uzun yıllar boyunca kendisini sarı kırmızılı kulübe imza atacak olan teklifi kabul etmiştir. 2016 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalayan Martin Linnes'in alacak olduğu ücret yıllık 900 bin euro iken bu maaş da ha sonra performansına göre artacaktır. Martin Linnes 78 resmi karşılaşmada şuana kadar forma giymiştir. Ayrıca Molde FK kulübünde olduğu gibi Martin Linnes, Galatasaray'da Avrupa'da da oynama şansı elde etmiştir. Galatasaray'da en istikrarlı futbolcular arasında yer alan Martin Linnes çıkmış olduğu maçlarda başarılı performansı ile dikkat çekmiş ve Galatasaray forması ile hem lig hem de kupada goller kaydetmiştir.

Martin Linnes'in Galatasaray performansı ile 2 golü bulunmaktadır. Oyuncunun kritik maçlarda ön plana çıktığı bilinmektedir. Martin Linnes kariyeri boyunca 223 resmi karşılaşmada görev almıştır. 223 resmi karşılaşmada 15 gol atan Martin Linnes, oynamış olduğu takımlarda istikrarı yakalayan bir futbolcu olmuştur. Martin Linnes Galatasaray'da oynadığı sezonda aldığı ücret 900 bin eurodan 1.4 milyon euroya çıkarılmıştır. Galatasaray taraftarının en sevdiği futbolculardan biri haline gelmiştir.

Martin Linnes'in Milli Takım Kariyeri

Norveç takımlarında başarılı grafik çizen Martin Linnes ilk kez 2011 yılında milli takıma seçilmiştir. Martin Linnes 2011 yılında Norveç u 21 takımına seçilmiştir. 2011 yılından 2013 yılına kadar Norveç u21 takımında forma giyen Martin Linnes 7 karşılaşmaya çıkmıştır. 2013 yılında ise ilk kez Molde forması giyerken Norveç a milli takım kariyerine başlamış ve 23 resmi karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başaran istikrarlı futbolculardan olmuştur.