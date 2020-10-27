Marsilya - Manchester City (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bu akşam oynana karşılaşmalarla devam ediyor. C Grubu'nda ilk maçında Porto'yu mağlup eden Manchester City, bu kez deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşıyor. Guardiola'nın öğrencileri deplasmanda da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. İlk maçta deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan Marsilya ise sahasında galibiyet arayacak. Stade Velodrome'da oynana ve TSİ 23:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.

Marsilya - Manchester City ilk 11'ler

Marsilya: Mandanda, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Sakai, Rongier, Kamara, Cuisance, Amavi, Thauvin, Radonjic

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, İlkay, Ferran Torres, De Bruyne, Foden, Sterling

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda diğer maçta ise Porto ile Olympiakos karşı karşıya geliyor.