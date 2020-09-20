Marsilya - Lille maç sonucu: 1 - 1

Fransa Ligue 1 4.hafta maçında Lille deplasmanda Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Velodrom stadı'nda oynanan maçta Milli oyuncular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladı. Marsilya takımında da Nagatomo forma giydi. Yusuf Yazıcı'nın yedek kulübesinde yer aldığı ve süre almadığı maçta Burak Yılmaz 78.dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.

Konuk ekibin golünü 50.dakikada Luiz Araujo atarken Marsilya beraberliği 85.dakikada Valeri Germain ile buldu. Lille kulübünün resmi twitter hesabı Burak Yılmaz'ın gösterdiği mücadeleye övgüler yağdıran bir tweet paylaştı. Yapılan paylaşımda, Burak Yılmaz için "sahada her şeyini veriyor" ifadeleri kullanıldı









Lille geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik alırken 8 puan topladı ve 5.sırada yer aldı