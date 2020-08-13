Trabzonspor'dan 480 bin Euro maaş alacak olan genç futbolcunun yarın şehre gelmesi bekleniyor. Türkiye'de daha önce birçok Brezilyalı'nın forma giymesi ve futbolcu arkadaşları aracılığıyla Trabzonspor hakkında olumlu bilgiler edinmesi sonrasında Karadeniz devini seçen Sambacı, skorer bir isim değil...

Hedefi Brezilya Milli Takımı

Defansif anlamda çabuk bir isim olmasıyla bilinen yıldız adayı, top tekniği, patlayıcı gücü ve zaman zaman hücum hattında yaptığı başarılı ortalarıyla tanınıyor. Daha önce Brezilya'nın genç milli ekiplerinde forma giyen ve A Takım'la da idmanlara çıkan Marlon, Trabzonspor'da şampiyon olup ardından tekrar sarı formayı giymeye çalışacak.

Gökmen Özcan