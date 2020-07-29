Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, sezon bitiminin ardından döndüğü ülkesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Havaalanında gazetecilere konuşan 49 yaşındaki hoca takımdaki geleceğine ilişkin sorulara net bir dille yanıt verdi. İşte Sumudica'nın sözlerinden öne çıkanlar:

"Gaziantep'te kalmak istiyorum. Sekizincilik gerçekten harika bir netice. Pandemi sonrasındaki süreci namağlup bitirdik. Daha dün Türkiye'deki pek çok antrenör tarafından tebrik edildim. Oynadığımız her rakibe karşı sonuna kadar savaştık ve sahada her şeyimizi verdik. Bazı mecralarda geçtiğimiz sezonun en iyi antrenörü seçilmem de bir şeyler gösteriyor.

Başkanla yaptığımız görüşmede ondan transfer istedim. Önümüzdeki yıl 14 yabancı futbolcuyu kadromuzda bulundurabileceğiz. Şu an bizdeki sayı ise 15. Şu anki bütçemiz, üç oyuncuyu gönderip yerine üç yeni isim almaya izin vermiyor. Dolayısıyla bazı problemler yaşayacağız ama bunu umursamıyorum. Ben takımda düşünmediğim ve son iki maçta oynatmadığım üç ismi yönetime sundum.

Şu anda 3-5-2'yi tamamlayabilmek için üç yeni taze kan istiyorum. Romanya'dan futbolcu almamız zor çünkü herkes bizim ödemeyeceğimiz yükseklikte bedeller talep ediyor. Adi Petre zaten tanıdığım bir oyuncu değil. Ben, tanıdığım isimleri kadromda görmeyi tercih ediyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler