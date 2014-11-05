Marion Bartoli: Türkiye büyük bir potansiyel

*Seni daha yakından tanımak isteyenler için, tenise nasıl başladığını anlatır mısın?

Babam ve abim sayesinde tenisle tanıştım. 3 yaşındaydım sanıyorum, onlar neredeyse her gün tenis oynuyordu. Onları yaklaşık 2 yıl izledim. Sonunda bana ''Sen de oynamak istemez misin?'' diye sordular. Sonrasında raketi ilk kez elime aldım. Fena da değildim. 5 yaşında yaklaşık 50 adet topu hata yapmadan karşı alana gönderebiliyordum. İlk kez tenis oynayan biri için muazzam bir olaydı. Babam bu yeteneğimi gördükten sonra, tenisin içine tamamen girmiştim.

*2013'te Wimbledon şampiyonu olarak kariyerinin zirvesine çıkmıştın. Orada neler hissettin?

Maç puanı için servis attığım anı herhalde hayatım boyunca hiç unutmayacağım, çünkü bana çocukluğumu hatırlatan bir andı. Küçük şehrimin küçük evinde kurduğum hayâllerin, gerçeğe dönüştüğü bir andı o. Hep, bir gün Wimbledon'da oynayabilir miyim diye hayâllere dalardım. İşte Wimbledon zaferi, rüyalarımın gerçeğe dönüştüğü an oldu.

*Özellikle Grand Slam'lere baktığımızda yalnızca Wimbledon'da şampiyon oldun, ancak şampiyon olmadığın dönemlerde dahi, Wimbledon'da hep iyi tenis oynuyordun. Bunun sebebi neydi?

Sanıyorum çim zemin olması benim oyunumu daha fazla kolaylaştırıyor, ancak çocukluğumun kahramanı olan Pete Sampras'ın Wimbledon'da kazandıkları da bana ilham kaynağı oldu diyebilirim. İlk kez Wimbledon'a katıldığım günü hatırlıyorum. SW19 numaralı büyülü kapıdan geçtiğimde duyduğum heyecan beni Wimbledon'a daha fazla bağladı. Böyle bir organizasyonda uzun yıllar bulunmak benim için gurur vericiydi.

*2013'te Wimbledon'u kazandın ve kısa bir süre sonra emekli olma kararı aldın. Bu hayranlarını oldukça üzdü. Peki senin için zor bir karar oldu mu?

Aslında zor bir karar olmadı benim için. 2013 sezonuna başladığımda sakatlığım yüzünden zor dönemler yaşıyordum. Bedenim çok yorulmuştu. Wimbledon'da şampiyon olurken de inanılmaz acılarla boğuşuyordum. Sonrasında servis dahi karşılayamayacak duruma gelmiştim. Bırakmak için en uygun zamandı.

*Başarılı bir kariyeri geride bıraktın. Bu dönemde en büyük destekçilerin kimlerdi?

Babam... Hayatımın her noktasında en büyük destekçim o oldu. Koçluğumu yapan kişi de oydu. Hem baba, hem koç olarak birlikte çalışmak oldukça zordu. Eğer o benim babam olmasaydı. Ben Grand Slam şampiyonu olamazdım.

*Türkiye'de tenis sporuna olan ilgi son dönemde biraz artsa da, Grand Slam'ler boy gösteren, dünyada tanınan bir tenisçimiz neredeyse yok. Başarılı bir sporcu olmanın sırrı nedir?

İlk olarak altyapı bu konuda kilit nokta. Antrenman sistemi, bir oyuncunun geleceğini belirlemede önemli rol oynuyor. Son dönemde bazı ülkeler önemli atılımlar yaparak başarılı olmaya başladı. İsviçre'nin 2 Grand Slam şampiyonu oyuncusu olduğunu görünce etkilenmemeniz mümkün değil mesela. Bence Türkiye de bu potansiyellerden biri tıpkı Singapur gibi. Ancak altyapı konusuna eksikler olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Ben daha önce İstanbul'da bulundum. WTA turnuvasına oynamıştım. İnsanların tenisi ne kadar sevdiğini görmüştüm. Yapılması gereken gençleri bu konuda cesaretlendirmek olmalı.

*İstanbul'da oynadığında neler hissettin?

İstanbul gerçekten fantastik bir şehir. Oyuncuların yorgun olduğu dönemde bile kendilerini motive edebilecekleri bir yer. Özellikle seyirciler oyuncuları inanılmaz yüreklendiriyor. Ben de oynadığım zaman bu duyguları hissetmiştim. Maçları kazanmam da bunun yardımını çok gördüm.

*Tüm dünya ülkelerinin spor bakanlarını ve dünyaca ünlü sporcuları bir araya getiren Doha GOALS'de konuşmacı olarak yer alacaksın. Organizasyonla ilgili neler söylemek istersin?

Sporun daha iyiye gitmesi için düzenlenen bu organizasyonda yer almak için sabırsızlanıyorum. Birçok farklı yerden birçok farklı insan bir araya gelecek. Çocukların sporla birlikte geleceğe daha güvenilir adımlar atması adına Doha GOALS büyük önem taşıyor.

*Son olarak Türk hayranlarına bir mesajın var mı?

Orada olduğum zamanlarda bana verdikleri destek için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Facebook ve Twitter üzerinden kendilerinden çok güzel yorumlar alıyorum. Umuyorum bir gün Türkiye'ye yeniden gelme fırsatım olur ve belki 1-2 hazırlık maçı da oynarım.

3-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve Marian Bartoli'nin konuşmacı olarak katılacağı Doha GOALS ilgili detayları www.dohagoals.com adresinden öğrenebilirsiniz.

Tolga Kaplan

Twitter: tolgakaplans