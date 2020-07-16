Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina'nın 15 yaşındaki kardeşi Noah Lemina, Fransız devi Paris Saint-Germain'de kaldı.

2018 yılında PSG Akademisi’nde giren Noah, gösterdiği gelişim üzerine kulüpten 3 yıllık bir sözleşme teklifi aldı. İngiliz kulüplerinin de yakından izlediği Noah Lemina, bu teklifi kabul etti ve kulübü ile 2023 yılına kadar süren sözleşme imzaladı.

Mario Lemina, 2 yıl önce kardeşi PSG Akademisi’ne kabul edildiğinde, “Bu sadece başlangıç kardeşim. Sakın pes etme.” mesajı yayınlamıştı.



