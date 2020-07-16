Mario Lemina’nın kardeşi Noah Lemina'dan PSG'ye 3 yıllık imza
Galatasaray’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina’nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina, Paris Saint-Germain’den aldığı sözleşme teklifini kabul etti. Premier Lig ekiplerinden gelen teklifleri reddeden Lemina, Fransız ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina'nın 15 yaşındaki kardeşi Noah Lemina, Fransız devi Paris Saint-Germain'de kaldı.
2018 yılında PSG Akademisi’nde giren Noah, gösterdiği gelişim üzerine kulüpten 3 yıllık bir sözleşme teklifi aldı. İngiliz kulüplerinin de yakından izlediği Noah Lemina, bu teklifi kabul etti ve kulübü ile 2023 yılına kadar süren sözleşme imzaladı.
Mario Lemina, 2 yıl önce kardeşi PSG Akademisi’ne kabul edildiğinde, “Bu sadece başlangıç kardeşim. Sakın pes etme.” mesajı yayınlamıştı.