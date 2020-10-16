Dünya futbolunun en önemli golcüleri arasında yer alan ve Galatasaray forması da giymiş olan Mario Jardel'in hedefinde Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski var. Lizbon'da katıldığı bir tenis turnuvasında açıklamalarda bulunan Jardel, eşsiz bir oyuncu olduğunu ve olası bir kıyaslamada ise zamanında Robert Lewandowski'den çok daha etkin bir performans sergilediğini dile getirdi.

Kendini eşsiz bir golcü olarak tanımlayan Jardel, "Lewandowski ile birbirimize benzemiyoruz. Ben tarih yazdım ve eşsizim. Bunu kesinlikle alçakgönüllülükle söylüyorum. Lewandowski, yılda 45 ila 60 gol arasında atan bir oyuncu ama ben bunu üst üste 6-7 yıl boyunca yaptım" ifadelerini kullandı.

Geçmişte iki kez Altın Ayakkabı kazanmayı başaran efsane golcü, "Bugün oynuyor olsaydım piyasa değerim 150 ila 200 milyon Euro arasında olurdu" dedi.