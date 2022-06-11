İsmail Kartal'a veda edilmesinin ardından takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe , Portekizli teknik adama kavuştu. Yardımcıları ile birlikte gelen Jesus'un ekibinde Mario Branco'nun da olması gözlerden kaçmadı. İsmi daha önce Galatasaray 'la anılan Portekizli sportif direktörün yeni sezonda Fenerbahçe'de görev alması bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü, teknik kadroda yeni bir oluşuma giderken yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Sarı Lacivertli ekipte taraftarlar, Mario Branco kimdir, kaç yaşında, nereli? Mario Branco hangi takımlarda çalıştı, başarıları ne? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Mario Branco kimdir, nereli? Sportif Direktör Mario Branco kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

Tam adı Mario Jorge dos Santos Branco olan Portekizli futbol adamı, 6 Kasım 1976 yılında Porto'da dünyaya geldi. Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyoluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.

Estoril, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra Estroil'de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile beraber ilk sezonlarında ilk kez yer aldıkları ligde 5. olup Avrupa hakkı elde etmişlerdi, elemeleri geçip gruplara kalmışlardı.

Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyonluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.

Mario Branco, iddialara göre vatandaşı Jose Mourinho'nun önerisiyle İngiliz devi Manchester United'ın 2019 yılında sportif direktörlük görevi için adayların birisi olmuştu. Blanco'nun ismi 2020'de ise Serie A ekibi Roma ile anılmıştı. Portekizli teknik adam, aynı zamanda UEFA B Lisans sahibi.