Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, Dünya Kupası play-off'larında mücadele edecek olan İtalya Milli Takımı'nda forma giymek istediğini açıkladı.

OCW Sport'a konuşan Balotelli, Milli Takıma dönmeye hazır olduğunu belirterek, "Son iki buçuk yılın ardından kendimi iyi hissediyorum. Milli takıma dönmeye hazır hissediyorum. Bu bir hayal. Mart ayında takıma çağrıldığımı bilseydim, Türkiye'den yürüyerek oraya giderdim." ifadelerinde bulundu.

"Mancini ile çok iyi bir ilişkim var"

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini hakkında da konuşan golcü futbolcu "Mancini ile çok iyi bir ilişkim var ve bu her zaman böyle oldu. Milli takıma dönebilmem için benden ne istediğini söylemesi gerekiyor ve ben de bu istediğini yapacağım." açıklamasını yaptı.

Mancini'nin kendisini neden Milli Takıma çağırmadığı ile ilgili olarak ise henüz o seviyede olmadığının altını çizerek, "Çağırmadı çünkü potansiyelimi biliyor ve ben henüz o seviyede değilim. Şimdi, kondisyonun zirvesine ulaşmak için Mart'a kadar vaktim var. Buraya çağrılmadığım için şikayet etmeye gelmedim. En iyi durumumdan çok uzakta değilim, sadece çalışmam gerekiyor." sözlerini söyledi.

"İtalya'dan gelen teklifleri reddettim"

Adana Demirspor'a transferi hakkında konuşan Balotelli, "Türkiye'ye gelmeden önce İtalya'dan gelen teklifleri reddettim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah da golcü futbolcunun İtalya için ideal bir tercih olabileceğini belirtmişti.





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