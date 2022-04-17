Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal saldırısı sonrası Roman Abramovich, Chelsea'yi satmak durumunda kalırken futbol direktörü Marina Granovskaia'nın durumu merak ediliyordu. Sky Sports'a göre Granovskaia'nın bu yaz kulüpteki görevini sürdürmesi bekleniyor.
Kulübün el değiştirmesi sonrası görevine kalıcı şekilde devam edip etmeyeceği belirsiz olan Marina Granovskaia'nın devir teslim sürecinde geçici olarak görevinde kalması bekleniyor.
Özellikle yaz döneminde kulüp rekoru ile transfer edilen Romelu Lukaku'nun durumunun büyük önem taşıdığı aktarılmakta.