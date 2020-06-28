Marian Cisovsky 40 yaşında ALS nedeniyle vefat etti

Slovak Milli Takımı ve Viktoria Plzen'in önemli oyuncularından Marian Cisovsky'nin 40 yaşında vefat ettiği açıklandı. Cisovsky, aktif futbol hayatında başlayan ALS hastalığıyla mücadele ediyordu.

Cisovsky, 2014'ten beri amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastasıydı. Doktorlar o dönemde oyuncunun dizinden yaşadığı sakatlık sonrası iyileşme sürecinde bu sinsi hastalığı fark ettiler. Amyotrofik lateral skleroz, sinir sistemi hücrelerinde tahribata yol açarak kasları kontrol etme yeteneğinin kaybına neden oldu.

15 kez milli takım forması giyen Cisovsky, 2 farklı takımda 3 şampiyonluk yaşadığı Slovakya'dan ayrıldıktan sonra 2013'te de Viktoria Plzen ile Çekya'da şampiyonluk yaşamıştı.





2015'te Viktoria Plzen şampiyon olduğudna 35 yaşındaki Slovak defans oyuncusu, takımını şampiyonluk kutlamalarında yalnız bırakmamıştı. İlerleyen hastalığına rağmen kutlamalara katılan Marian tüm taraftarları duygulandırmıştı.







