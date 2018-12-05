İtalyanların 1982 Dünya Şampiyonu kadrosunda yer alan iki efsanesi, Marco Tardelli ve Antonio Cabrini TRTSPOR'a konuştu.

Efsane ikili yeniden yapılanan İtalya ve Türk Milli Takımlarının başarılı olacağına inandıklarını söyledi. Tardelli, Roma forması giyen Cengiz Ünder'den de övgü ile bahsetti.

TRT SPOR'a konuşan ikili, röportajda önce yeniden yapılanan İtalya Milli Takımı'nı ve 2020 Avrupa Şampiyonası şansını değerlendirdi.

Marco Tardelli, "İtalya Milli Takımı 2020 Avrupa Şampiyonasi elemelerinde gruptan kesin çıkar. Bunu başarabileceklerine inanıyorum. Mancini genç, yenetenekli, kisilik ve karakter sahibi oyunculardan oluşan bir ekip kurdu. Doğru yolda olduğunu düşünüyorum, bu milli takım başarılı olacaktır.'' dedi.

Antonio Cabrini, ''2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya'nın bulunduğu J Grubu dengeli gibi gözükse de kolay bir grup değil. Sonuna kadar iyi mücadele edilmeli. Kadroda büyük değişikliğe giden Mancini'nin projesi orta ve uzun sureli bir proje. Özellikle genç ve yetenekli oyuncuları seçerek yeni bir takım kurdu. Bu yapılanmayı doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Efsane ikili Türk Milli Takımı ve Lucescu hakkında da değerlendirmeler yaptı.

Tardelli, A Milli Futbol Takımı ile ilgili "Türk milli takımı'nın gruptan zorlanmadan çıkacağını düşünüyorum. Lucescu çok büyük tecrübeye sahip, başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cabrini ise Türkiye'de İtalya gibi zaman zaman başarısız olsa da Türk milli takımı bir dönem çok güçlüydü, önemli başarılar aldı. daha sonra yaşadığı değişimle istediği seviyede oyuncular bulmakta zorlandı. Umarım bu geçiş döneminde yeniden büyük isimler keşfedebilirler.'' dedi.

Marco Tardelli Serie A'da yıldızlaşan Cengiz Ünder'i de değerlendirdi.

Genç futbolcunun kaliteli ve yetenekli bur oyuncu olduğunu belirten Tardelli, "Son Inter maçında attığı gol bunun bir belgesi ve kendisini daha da geliştirecektir." diye konuştu.

Dündar KEŞAPLI - Roma