Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performansla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olan ve burada kaptanlığa kadar yükselen Marcelo Guedes'ten transfer açıklaması geldi.

Brezilyalı stoper son dönemde hakkında sürekli Beşiktaş’a döneceği haberleri çıkması üzerine FANATİK’e açıklamalarda bulundu. Marcelo “Lyon’un beni satmak ya da kiralamak gibi bir düşüncesi yok. Ne Beşiktaş’tan ne de Lyon’dan bu konuyla ilgili bir teklif gelmedi. Gelecek sezon da Lyon’da kalacağım.” şeklinde konuştu.

Mehmet Çağrı Davran