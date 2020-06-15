Marcelo Saracchi: Uydurulan bir penaltı var

Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

90 dakikanın ardından Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Uruguaylı futbolcu maç sonunda, "İstemediğimiz bir maç oldu. Dürüst olmak gerekirse iyi oynamadık, belki de hak etmedik. Maçın ilk yarısına bakıyorsunuz, hak edilmeye, olmayan, bir anlamda uydurulan bir penaltı var. Ondan sonra maçın kaderi değişti. Nando'nun ve Andone'in sakatlığı bizi moral olarak çok etkiledi. Hiç istemediğimiz bir gün oldu. Takım olarak iyi oynamamış olabiliriz; ama maçın dönüm noktalarından birisi haksız bir şekilde verilen penaltı." ifadelerini kullandı.