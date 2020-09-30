Marcelo Saracchi, Rangers sınavında yok

Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk Split ve Fenerbahçe sınavlarının ardından bir mücadeleyi daha kaçırıyor. Dün fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalışan genç sol bekin, Rangers maçına götürülmesi beklenmiyor.

Sakatlık sonrası geri dönmeye çabalayan Emre Akbaba için ise yükleme çalışmalarına başlandı. Muslera ise annesinin vefatı sonrası bir süre Uruguay'da kalacak.

Galatasaray bugün gidiyor

Galatasaray kafilesi, bugün saat 11.00'de kulüp sponsoru Türk Hava Yolları'nın özel uçuşuyla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek. Takım saat 20.30'da, maçın oynanacağı Ibrox Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık bir idman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısına katılacak.