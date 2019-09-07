Siyah-Beyazlı formayı 2016-2017 yılları arasında giyen ve bu süreçte iki kez Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Lyon’un savunma oyuncusu Marcelo Guedes, milli takım arasını fırsat bilip soluğu İstanbul’da aldı, dostlarını ziyaret etti. Marcelo’yu bu ziyaretinde FANATİK de yalnız bırakmadı ve onunla Yeniköy’deki tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, hem Fransa’daki yaşantısı hem de Beşiktaş’la ilgili şunları söyledi: “Lyon’da ailemle güzel bir hayatımız var. Çok sakin bir şehir ve elbette trafik, İstanbul’daki gibi değil! Karşılaştırdığınızda elbette İstanbul’dan çok farklı. Ancak ben Sao Paulo’dan geldiğim için Brezilya’dan kalabalığa alışıktım.”

Marcelo, tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nın olağanüstü boğaz manzarası eşliğinde sorularımızı yanıtladı ve samimi açıklamalar yaptı.

‘Hiçbir yerde yapılmamıştır’

“İstanbul’daki 2 sezonumda çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Kazandığımız lig şampiyonluğundan sonra denizde teknelerle yapılan şampiyonluk turu hala hafızamdan çıkmıyor. Sanırım bundan daha iyi bir kutlama organizasyonu hiçbir yerde yapılmamıştır. Beşiktaş’ı ve Süper Lig’deki diğer maçları fırsat buldukça izliyorum. Bir gün elbette Beşiktaş’ta tekrar oynamak isterim. Zaten eşim ve çocuklarım, Türkiye’yi çok seviyorlar. Ancak Lyon’la 2 yıllık bir sözleşmem daha var ve kulübe fazlasıyla saygı duyuyorum, sahada en iyisini vermeye çalışıyorum. Lyon harika bir kulüp, harika bir sistemi var ve başkanımız dahil tüm çalışanlarıyla mükemmel bir iletişime sahibim.”

‘Biz gerçek bir takımdık’

“Gelecekte ne olacağını kimse bilemez ancak dönmem için bir fırsat gelirse, bunu elbette değerlendiririm. Eğer Türkiye’de yine oynama şansım olursa, Fenerbahçe ve Galatasaray’da değil, sadece Beşiktaş’ta oynarım. Beşiktaş’ın tekrar eski başarılı günlerine geri döneceğine ise yürekten inanıyorum. Benim bulunduğum iki sezon ve sonrasındaki sezonda harika bir takımımız vardı. Kimyamız iyi olduğu için bazen adeta gözümüz kapalı maçları kazanıyorduk. Böyle bir takımı yeniden kurmak kolay değil. Ancak dışarıdan takip ettiğim, Başkan Fikret Orman, yöneticiler ve Sportif Direktör Ali Naibi, kaliteli isimleri takıma getirmek için çok çalışıyor. Biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.”

‘Şenol Güneş bir profesör’

“Benim dönemimde kazandığımız iki şampiyonlukta teknik direktörümüz Şenol Güneş’in payı çok büyüktür. Güneş, harika bir teknik adam. Benim için bir profesör gibiydi. Sakin ve zekiydi. Takımı nasıl bir arada tutacağını çok iyi biliyordu. Belki onunla çok fazla iletişim içinde olmadık ama birbirimize büyük saygı duyuyorduk. Bazen çok konuşmaktansa, bakışlarla anlaşabiliyorduk. Gelişimimde tıpkı takım arkadaşlarım gibi katkısı büyük oldu.”

‘Avcı, takımına güven veriyor’

“Abdullah Avcı, rakiplerine göre yeni kurulan Başakşehir’de büyük işler başardı ve şampiyonluğa oynadı. Ancak en büyük eksikliği, büyük bir taraftar kitlesine sahip olmamasıydı. Şimdi ise büyük bir taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş’ın başında yer alıyor. Oyuncularına büyük bir güven aşılayan ve onları daha iyi bir oyuncu yapmaya çalışan bir hoca. Beşiktaş, büyük bir camia ve önemli bir tarihe sahip. Bu sezon büyük bir rekabet içinde olacağı kesin.”

‘Zanka ve Gustavo başarılı olacaktır’

“Zanka ile geçmişte Hollanda’nın PSV Eindhoven kulübünde beraber forma giymiştik. Türkiye’de harika bir tecrübe edinme fırsatı olacak. Başarılı olacaktır. Marsilya’dan, Fenerbahçe’ye gelen Luiz Gustavo’nın Fransa’daki en önemli şanssızlığı, takımın kötü olduğu bir dönemde orada olmasıydı. Uzun yıllar Brezilya Milli Takımı’nda ve Bayern Münih’te oynadı. Çok iyi bir oyuncu ve ne kadar iyi olduğunu da Fenerbahçe’de gösterecektir.”

‘Ben bırakırım Atiba bırakmaz!’

“Atiba (36 yaşında) ile harika bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş için çok özel bir oyuncu. O inanılmaz bir isim. Hala yüksek seviyede oynamayı başarması çılgınca. Sanırım 76 ya da 75 yaşına geldi (Gülerek). Her zaman hazır ve kendisini formda tutmayı başarıyor. Muhtemelen Atiba, ben emekli olduktan çok sonra futbolu bırakacaktır (Gülerek). O bir usta ve efsane. İşini en iyi şekilde yapıyor, saygıyı da sonuna kadar hak ediyor.”

Sait Halim Paşa Yalısı çalışanları Serap Sönmez (en soldaki), Onur Camkur (soldaki) ve Barış Gürhan’a (sağdaki), bizi ağırladıkları için bir kez daha teşekkür ederiz.

‘Falcao tam bir bitirici’

Fransa’da birbirimize rakip olduğumuz Radamel Falcao’nun, Galatasaray’a gelmesi kesinlikle önemli bir transfer başarısı. Falcao çok iyi bir forvet. Ona karşı birçok maça çıktım ve son derece zeki bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Fırsat geldiği anda topu ağlarla buluşturmasını çok iyi biliyor. Galatasaray’a, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde çok şey katacağını düşünüyorum. Ceza sahası içinde tam bir bitirici. Herkesin bildiği bir isim ve Süper Lig’in böyle kariyerli oyunculara her zaman ihtiyacı var. Ancak Falcao’nun işi de kolay olmayacak, çünkü Süper Lig öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil.”

‘PSG’den çekinmemek gerek’

“Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi PSG’den çekinmemesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez burada oynayacaklar ve nasıl oynamaları gerektiğini iyi biliyorlar. Elbette PSG’ye karşı oynamak kolay değil. Ancak biz Lyon olarak, onlara karşı hep iyi oynadık. Sahada savaştığınız zaman, mutlaka karşılığını alıyorsunuz.”

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL