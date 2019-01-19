Marcelo Bielsa’dan ‘deli’ inciler

İngiltere Championship’te rakibi Derby’nin idmanına casus yollayarak gündeme oturan ‘Deli biri’ lakaplı Marcelo Bielsa’nın geçmişte yaptıkları da, pek normal biri olmadığını kanıtlıyor:
- 25 yaşında futbolu bıraktıktan sonra ilk olarak bir üniversite takımını çalıştırdı. 20 kişilik kadroyu seçmek için 3 bine yakın oyuncu izlediği ortaya çıktı.
- 1992’de Newell’s Old Boys’un başındayken 6-0 kaybettikleri bir maç sonrası taraftarlar evini bastı. Kapıyı elinde bir el bombasıyla açan Bielsa, “Ya buradan gidersiniz ya da pimi çekerim” diye bağırdı.
- Newell’s döneminde oyuncusu olan Gamboa, bazen günlerce tesislerde yatan Bielsa’ya, “Profesör problem ne biliyor musun? Sen 24 saat futbolla yaşıyorsun ama bizim futbol dışında da bir hayatımız var” diyerek isyan etti.
- 2001’de Arjantin’in başındayken gece 02.00’de milli takım tesislerinin etrafında kulaklığında son taktik çalışmalarını dinleyip, bir yandan koşuyordu. Kendisine silah doğrultan güvenliğe, “Ateş etmeyin, ben Bielsa” dedi.
- 2008’de Şili’deyken Alexis Sanchez’i izlemek için U.Catolica-River Plate maçını takip etmek üzere stada giderken, sokakta top oynayan iki çocuk gördü. Elindeki iki bileti onlara verdi, kendisi maçı barda izledi.
- 2016’da Lazio’ya geldi, ancak yönetim istediği futbolcuları alamayınca 2 gün sonra istifa etti. 2017’de Lille, Fransa’da sondan ikinci sıradayken, kulübün izni olmadan hasta arkadaşını görmek için Arjantin’e gitti ve devre olmadan kovuldu.
- Her oyuncusunu her gün detaylı şekilde takip eden Marcelo Bielsa, eğer sezon öncesi kampa 10 kilonun üstünde fazlası olan oyuncusu gelirse, istediği seviyeye gelene kadar onu takıma almıyormuş.