Marcelo Bielsa’dan ‘deli’ inciler

İngiltere Championship’te rakibi Derby’nin idmanına casus yollayarak gündeme oturan ‘Deli biri’ lakaplı Marcelo Bielsa’nın geçmişte yaptıkları da, pek normal biri olmadığını kanıtlıyor:

25 yaşında futbolu bıraktıktan sonra ilk olarak bir üniversite takımını çalıştırdı. 20 kişilik kadroyu seçmek için 3 bine yakın oyuncu izlediği ortaya çıktı.

1992’de Newell’s Old Boys’un başındayken 6-0 kaybettikleri bir maç sonrası taraftarlar evini bastı. Kapıyı elinde bir el bombasıyla açan Bielsa, “Ya buradan gidersiniz ya da pimi çekerim” diye bağırdı.

Newell’s döneminde oyuncusu olan Gamboa, bazen günlerce tesislerde yatan Bielsa’ya, “Profesör problem ne biliyor musun? Sen 24 saat futbolla yaşıyorsun ama bizim futbol dışında da bir hayatımız var” diyerek isyan etti.

2001’de Arjantin’in başındayken gece 02.00’de milli takım tesislerinin etrafında kulaklığında son taktik çalışmalarını dinleyip, bir yandan koşuyordu. Kendisine silah doğrultan güvenliğe, “Ateş etmeyin, ben Bielsa” dedi.

2008’de Şili’deyken Alexis Sanchez’i izlemek için U.Catolica-River Plate maçını takip etmek üzere stada giderken, sokakta top oynayan iki çocuk gördü. Elindeki iki bileti onlara verdi, kendisi maçı barda izledi.

2016’da Lazio’ya geldi, ancak yönetim istediği futbolcuları alamayınca 2 gün sonra istifa etti. 2017’de Lille, Fransa’da sondan ikinci sıradayken, kulübün izni olmadan hasta arkadaşını görmek için Arjantin’e gitti ve devre olmadan kovuldu.

Her oyuncusunu her gün detaylı şekilde takip eden Marcelo Bielsa, eğer sezon öncesi kampa 10 kilonun üstünde fazlası olan oyuncusu gelirse, istediği seviyeye gelene kadar onu takıma almıyormuş.