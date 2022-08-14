Galatasaray 'da geçirdiği 2.5 yılda çok başarılı maçlar çıkaran ve camianın gözbebeği haline gelen Marcao geçtiğimiz ay 12 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. Hem saha içi performansı hem de saha dışındaki Galatasaray sevdası ve ailesinin de takımı sahiplenmesiyle takdir kazanan Brezilyalı futbolcu, İspanya'ya gitse de eşi Pan Teixeira, Türkiye'yi unutamadı.

Yeniden ülkemize gelen Pan Teixeira, Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak, 'Özledim' notunu düştü.

İşte o paylaşım: