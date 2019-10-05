Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaraylı oyuncu Marcao değerlendirmelerde bulundu.

"Daha iyi oynayabilirdik"

Kesinlikle galip ayrılmak istiyorduk. En iyi maçımız değildi. Daha iyi oynayabilirdik ama olmadı. Deplasmanda bir puan aldık. Önümüzdeki milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.

Kendi performansı...

Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Daha konsantreyim ve daha iyi olmak için çalışmaya devam ediyorum.