Marcao: ‘Yeni maceram için çok mutluyum’

Galatasaray’ın devre arasındaki tek transferi olan Brezilyalı stoper İstanbul yolculuğu öncesi sosyal medyada ‘Yeni maceram için çok mutluyum’ paylaşımı yaptı.

14 Ocak 2019, Pazartesi 23:48 Son Güncelleme:
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Marcao: ‘Yeni maceram için çok mutluyum’

Portekiz’in Chaves takımından transfer edilen Marcao gece geç saatlerde İstanbul'a gelmek için yola çıktı. 22 yaşındaki stoper Türk Hava yolları’nın tarifeli uçağıyla başkent Lizbon üzerinden TSİ 19.50’de Türkiye’ye hareket etti.

Marcao’nun eşi Pam Teixeira yolculuk öncesi sosyal medya hesabındaki etkileşimde Marcao’nun çocuğuyla birlikte bavul taşıyan görüntülerine yer verdi. Brezilyalı oyuncu ise Türk Hava Yolları uçağındaki görüntüsünü paylaştı.

Marcao bu fotoğrafında, “Yeni maceram için çok mutluyum” ifadesini kullandı. Fotoğraf bir saat içinde 25 bin beğeni aldı.


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