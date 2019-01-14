Marcao: ‘Yeni maceram için çok mutluyum’

Portekiz’in Chaves takımından transfer edilen Marcao gece geç saatlerde İstanbul'a gelmek için yola çıktı. 22 yaşındaki stoper Türk Hava yolları’nın tarifeli uçağıyla başkent Lizbon üzerinden TSİ 19.50’de Türkiye’ye hareket etti.

Marcao’nun eşi Pam Teixeira yolculuk öncesi sosyal medya hesabındaki etkileşimde Marcao’nun çocuğuyla birlikte bavul taşıyan görüntülerine yer verdi. Brezilyalı oyuncu ise Türk Hava Yolları uçağındaki görüntüsünü paylaştı.

Marcao bu fotoğrafında, “Yeni maceram için çok mutluyum” ifadesini kullandı. Fotoğraf bir saat içinde 25 bin beğeni aldı.



