Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinin ardından istedikleri gibi dönemediklerini belirten Marcao, “Ligin ilk yarısında çok yoğun bir maç periyodu vardı. 3 günde 1 maç oynuyorduk. Çok zorlu rakiplerle Şampiyonlar Ligi maçları oynadık. Onun haricinde iyi oynamaya başlayan ve ritm yakalayan bir Galatasaray takımı vardı. Gayet iyi oynuyorduk, takım oturmuştu. Her şey iyi ve yolunda gidiyordu; ama ne yazık ki araya giren pandemi sürecinin ardından dönüşte istemediğimiz, beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Pandemi öncesi ve sonrası olarak performansımızı değerlendirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Marcao, Galatasaray’daki geleceğine dair yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bu tip haberler olabilir ama bana gelen resmi bir şey yok. Zaten resmi bir teklif gelirse menajerlerim ile Galatasaray Spor Kulübü konuşurlar. Eğer iki taraf için de olumlu bir şey olursa konu bana ulaşır ve bir şekilde bir karar verilir ama benim şu an tek odaklandığım yer Galatasaray takımı. Zor bir sezon geçirdik. Gerçekten çok yorulduk. İyi bir tatil yapmak istiyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Demin de söylediğim gibi; şu an odağım yüzde yüz Galatasaray.”