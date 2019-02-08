Maicon ve Serdar Aziz’le başlayıp Ozan Kabak’la devam ettiği savunma hattını, devre arasında tamamen yenileyen Galatasaray’da, yeni stoper ikilisi Maicon ve Luyindama takıma alışıyor... Marcao, formayı giydiği ilk günden beri hem tekniği hem de hamleleriyle taraftarı ve teknik ekibi mest etmiş durumda. Taraflı tarafsız tüm otoritelerden tam not alan Brezilyalı futbolcu, yeni partneriyle de uyumu yavaş yavaş yakalıyor.

Cim Bom kârlı çıkacak

Standard Liege’den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Luyindama, henüz ikinci maçında golle tanıştı. Türkiye Kupası’nda Hatay’a karşı kafa golünü atan Kongolu savunmacı, Marcao ile çok iyi bir ikili olacağının sinyalini verdi. Biri 22, diğeri de 25 yaşındaki defans oyuncusunu kadrosuna katan ve gidenlerin yarısı kadar bir maliyetle oynatan Galatasaray, bu operasyondan hem sahada hem de kasada çok kârlı çıkacak gibi görünüyor.