Marcao: İstemediğimiz bir sonuç aldık

Süper Lig 'in 15. haftasında sahasında Altay ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Marcao, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Marcao'nun açıklamaları şöyle;

Kesinlikle istemediğimiz bir sonuçtu. Kazanmak istiyorduk. Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde maça kazanmak için çıktık. Ne yazık ki istemediğimiz bir sonuç aldık. Yine buradan dersler çıkartıp, bu problemleri yine bizim çözmemiz gerekiyor. O yüzden en iyi şekilde düşünmeliyiz. Neleri yanlış yaptık, neleri doğru yapmalıyız? Yine bu durumdan çıkacak olan bizlerizİstemediğimiz bir sonuç aldık, kazanmak istiyorduk. Buradan dersler çıkartmalıyız. Bu durumdan çıkacak olan bizleriz.



