Marcao için ayrı program

Ertelenen Bolu maçının kadrosunda yer alamayan Marcao, çalışmalarına İstanbul’da devam etti.
Brezilyalı stoperin, özel bir program doğrultusunda antrenman yaptığı bildirildi.
Ertelenen Bolu maçının kadrosunda yer alamayan Marcao, çalışmalarına İstanbul’da devam etti.
Brezilyalı stoperin, özel bir program doğrultusunda antrenman yaptığı bildirildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.