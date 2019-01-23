Marcao için ayrı program

Ertelenen Bolu maçının kadrosunda yer alamayan Marcao, çalışmalarına İstanbul’da devam etti.

23 Ocak 2019, Çarşamba 06:14
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Marcao için ayrı program

Ertelenen Bolu maçının kadrosunda yer alamayan Marcao, çalışmalarına İstanbul’da devam etti.

Brezilyalı stoperin, özel bir program doğrultusunda antrenman yaptığı bildirildi.

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