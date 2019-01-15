İspanya'da yayım yapan Marca gazetesi, taraftarlar için bir idole dönüştükten sonra başka bir takıma gidip nefret simgesi hâline gelen oyuncuları derlendi.

"İdollükten kendi evinde sahiplenilmemeye" başlıkla makalede Inigo Martinez, Sergio Ramos, Jordi Alba, Vitolo, Borja Iglesias ve Pau Lopez'in yanı sıra Arda Turan'a da yer verildi.

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya transfer olan Medipol Başakşehir'in yıldızı için şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolcu, Atletico Madrid'i Barça'ya transfer olmak için terk etti. Çünkü 'Artık bu kadar çok koşmak istemiyorum.' demişti.

Atletico taraftarları ise bu durumun nedenini bir türlü anlamadı ve en çok sevilen oyuncularını kendi stadyumlarında ıslıkladı."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler