25 Kasım 2020'de aramızdan ayrılan, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada giydiği ve ünlü “Tanrı’nın Eli” ile “Yüzyılın Golü” adı verilen iki golünü attığı forması açık artırmada satılacaktı.

Bu müzayede gerçekleştirildi ve tarihi forma tarihi bir rakama alıcı buldu! Müzayede evi Sotheby’s, 4 ila 6 milyon pound arasında olmasının beklediği Maradona’nın ünlü formasının 7.8 milyon Pound'a (145 milyon TL) satıldığını açıkladı.

Formanın hikayesi

20 Nisan’da formanın tekliflere açılacağını ifade etti. İngiltere ve Arjantin, 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde 22 Haziran 1986’da karşı karşıya gelmiş, o sırada 25 yaşındaki Maradona maçta 2 gol kaydetmişti. Arjantin maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Maradona, gollerden ilkini atarken meşin yuvarlak eline çarpmış, pozisyon hakemlerin dikkatinden kaçınca gol kararı verilmiş ve daha sonra futbol severler tarafından bu gol, ‘Tanrının Eli’ olarak adlandırılmıştı. ‘Yüzyılın Golü’ olarak bilinen ikinci gol, Maradona'nın bir dizi İngiliz oyuncunun yanından geçerek İngiliz kaleci Peter Shilton'a karşı attığı ikinci goldür. 2002 yılında FIFA ‘Yüzyılın Golü’ anketini başlatmış ve 150 ülkeden 340 bin oy kullanılarak Maradona’nın ikinci golü "Yüzyılın Golü" seçilmişti.

Forma, 2002'den beri Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'nde sergileniyordu.