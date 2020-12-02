Yaklaşık 2 hafta önce beynindeki pıhtı sebebiyle ameliyat olan ve onun yanında hemşire olan Gisela Madrid, Maradona'nın ölmeden 3 gün önce düştüğünü, başını vurduğunu söyledi. Bu süreçte hemşire Madrid'in yanı sıra yeğeniyle kalan efsane futbolcuyla ilgili olarak savcı Rodolfo Baque deu Arjantinli futbol adamının kontrol için hastaneye götürülmediğini vurguladı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan doktoru Luque de, "Onun yaşaması için elimden geleni yaptım. Ameliyat sonrası rehabilitasyona gitmesini istedik ama kabul etmedi" dedi.



