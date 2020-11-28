Dünya futbolunun efsanesi Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Efsanenin avukatı Angelo Pisani, Arjantin'de Maradona'nın hayatını kaybetme sürecinde yaşadıklarına büyük tepki gösterdi.

Avukat Angelo Pisani, Maradona'nın en yakın arkadaşlarından biri olmasının yanında da onun için büyük önem taşıyan davalarda avukatlığını yapmış bir isimdi. Zamanında Maradona'nın vergi kaçırma suçlamalarından beraati ile İtalya'ya özgürce dönüş yapabilmesini sağlamıştı.

MailOnline, Pisani ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Maradona'nın ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü duyan Pisani, aynı zamanda da çok öfkeliydi.

Yaptığı açıklamada Pisani, "Arjantin basınından öğrendiğimiz kadarıyla tek başına öldü. Geçirdiği ameliyattan sonra ailesinin varlığı, şefkati olmadan tek başına yatması inanılmaz bir şey" dedi.

Ailesinin yanında olmamasına büyük tepki gösteren Pisani, "Napoli'de olsa evinde yalnız başına ölmezdi. Tıbbi yardımlar konusundaki gecikmeler tespit edilecektir ama o akşam kimsenin onun yanında olmaması kabul edilemez. Herkes bana Maradona'nın yalnız başına olduğunu söylüyor. Bu, saçmalık! Birkaç gün önce kritik bir beyin ameliyatı geçirmiş ve sevgiye ihtiyacı vardı. Oğlu Diego Junior, Covid olmasaydı yanında olacaktı. Yanında olup ona şefkat ve sevgi gösterecekti. Babasının nasıl öldüğünü bilmeli. Açıklığa kavuşturmalıyız. O, babasını çok sevdi ve şimdi acı çekiyor" dedi.

Maradona'nın Napoli'de olsa çok daha ilgi gösterileceğini belirten Pisani, "Diego, tek başına öldü ve hayatını nasıl kaybettiği hala net değil. Napoli'de gerçek arkadaşları vardı. Evinin dışındaki taraftarlar nöbet tutup dua ederlerdi. İtalya'da ve Napoli'de tedavi görmeyi seçmiş olsayddı kendisine yakın herkes onunla birlikte olurlardı. 2.8 milyonluk bir şehir, Diego'nun tüm vatanından daha büyük sevgi gösterdi. Napoli, Diego'nun mutlu olduğu tek şehirdi" ifadelerini kullandı.

Son olarak tekrar üzüntüsünü dile getiren Pisani, "Koşu bandında koşarken görüntülü yaptığımız konuşmayı düşündüğümde ağlayacak gibi oluyorum. Birlikte kilo vermek zorunda kaldık. Bu, onun iddiasıydı. Bana öyle kocaman bir mutluluk verdi ki bunu asla unutmayacağım. Bana bağırmıştı: 'Angelone, yersen bunu anlarım'. Birkaç ay önce oğlumun nasıl olduğunu soran yine oydu. Aşk doluydu" dedi.



