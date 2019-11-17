Mantas Sernius: Agresif ve iyi oynadılar

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda ikinci maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Litvanya'yı 74-51 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Litvanya Kadın Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Mantas Sernius, Türkiye’yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Seyircilerin yarattığı atmosfer takımlarının da kazanmasını sağladı. Agresif ve iyi oynadılar. Bizi top kayıpları yapmaya zorladılar." diye konuştu.

Oyunculardan Gintare Petronyte de Türkiye’nin daha iyi oynayarak kazandığını ifade ederek, elemelerde başarılı olabilmek için kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyledi.