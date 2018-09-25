TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı 4 maçı da kaybedip FIFA'dan sezon öncesi aldığı cezayla eksi 6 puanla son sıraya demir atan Manisaspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Erkan Aslan'ın yerine Kazım Akgün'ü takımın başına getirdi.

Son olarak Eskişehirspor'da teknik direktör Fuat Çapa'nın yardımcılığını yapan genç çalıştırıcının siyah-beyazlılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı. Manisa doğumlu olan Kazım Akgün, daha önce Manisaspor'da altyapıda antrenörlük görevini üstlendi. Akgün, 2007-08 sezonunda Manisaspor'un yıldız takımını Avrupa ikincisi yaparak önemli bir başarı elde etti.