Manisaspor'da Kazım Akgün dönemi

Manisaspor, teknik direktör Erkan Aslan'ın yerine en son Eskişehirspor’da Fuat Çapa’nın yardımcılığını yapan Kazım Akgün'ü takımın başına getirdi.

25 Eylül 2018, Salı 19:05
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı 4 maçı da kaybedip FIFA'dan sezon öncesi aldığı cezayla eksi 6 puanla son sıraya demir atan Manisaspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Erkan Aslan'ın yerine Kazım Akgün'ü takımın başına getirdi.

Son olarak Eskişehirspor'da teknik direktör Fuat Çapa'nın yardımcılığını yapan genç çalıştırıcının siyah-beyazlılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı. Manisa doğumlu olan Kazım Akgün, daha önce Manisaspor'da altyapıda antrenörlük görevini üstlendi. Akgün, 2007-08 sezonunda Manisaspor'un yıldız takımını Avrupa ikincisi yaparak önemli bir başarı elde etti. 

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